رابع لائحة اتهام.. "القضاء الأمريكي" يمهل "ترامب" 10 أيام ليسلّم نفسه "طواعية"

بعدما وُجّهت له الاثنين تهم جديدة على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020، مُنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مهلة حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس الجاري للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسب ما أعلنته المدعية العامة المكلفة بالملف، فاني ويليس؛ مما يعني أن أمامه 10 أيام فقط حتى يسلّم نفسه "طواعية".
وقالت المدعية العامة التي تُحقق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية "في غضون 6 أشهر".
وكانت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا قد اتهمت ترامب و18 شخصًا آخر أمس الاثنين، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، خصوصًا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتعتبر هذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن ترامب وُجّهت له، في وقت متأخر من الاثنين، 13 تهمة جديدة؛ بما في ذلك الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قَسَمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى، والتآمر لتقديم مستندات مزورة، وتم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهمًا في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة.
وتأتي الاتهامات الجديدة بعد تحقيق استمر عامين ونصف من قِبَل المدعية العامة فاني ويليس؛ حيث تم إطلاق التحقيق بعد تسريب مكالمة هاتفية في يناير 2021، حث خلالها ترامب وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، على التشكيك في صحة آلاف بطاقات الاقتراع؛ خاصة في منطقة أتلانتا الديمقراطية ذات الكثافة السكانية العالية.
وكانت هيئة محلفين كبرى "خاصة" منفصلة قد استمعت، العام الماضي، إلى 75 شاهدًا، وقدّمت تقريرًا سريًّا في فبراير، أوصى بالعديد من التهم.
وهذه رابع قضية تُرفع ضد ترامب هذا العام؛ مما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي.