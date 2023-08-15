رابع لائحة اتهام.. "القضاء الأمريكي" يمهل "ترامب" 10 أيام ليسلّم نفسه "طواعية"

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن ترامب وُجّهت له، في وقت متأخر من الاثنين، 13 تهمة جديدة؛ بما في ذلك الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قَسَمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى، والتآمر لتقديم مستندات مزورة، وتم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهمًا في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة.