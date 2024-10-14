الهروب الإسرائيلي مستمر.. معدلات مرتفعة للهجرة وسط ظروف سياسية وأمنية غير مستقرة

هذه الأرقام تعاظمت مع مرور الشهور، والاندلاع المتتالي للأحداث والاضطرابات وعدم الاستقرار، ولاسيما مع التصعيد في لبنان، والتوتر مع إيران؛ إذ تكشف صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن إسرائيل تشهد هجرة غير مسبوقة إلى الخارج؛ إذ غادرها ما يزيد على 40 ألفًا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أي بمعدل 2200 شخص كل شهر أكثر من عام 2023.