دول تعلن احتجاز إسرائيل مواطنين شاركوا في "أسطول الصمود" لكسر حصار غزة

شهدت الساعات الماضية تطورات متسارعة بشأن "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، حيث أعلنت عدة دول احتجاز إسرائيل عددًا من مواطنيها المشاركين في الأسطول، الذي انطلق بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر منذ مارس الماضي.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن عددًا من المواطنين الكويتيين تم احتجازهم أثناء مشاركتهم في الأسطول، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الأمر عن كثب، وتبذل جهودًا حثيثة لضمان سلامتهم والإفراج عنهم. وقال في تصريح لـ"كونا": "الحفاظ على سلامة المواطنين الكويتيين أولوية أساسية، والوزارة لن تدخر جهدًا في هذا الإطار".
من جانبه، دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري عن مواطني بلاده والمشاركين الآخرين، معتبرًا أن "اعتراض الأسطول يُشكّل جريمة خطيرة ضد التضامن الإنساني ومحاولة لكسر الحصار عن غزة".
وفي أنقرة، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الإسرائيلي، واصفًا إياه بـ"القرصنة"، وقال: "الأسطول انطلق لكشف الهمجية التي تقتل الأطفال جوعًا، وتقديم مساعدات إنسانية"، مؤكدًا أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الموقف وتتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأتراك.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استدعاء القائمة بالأعمال الإسرائيلية بعد اعتقال عدد من الإسبان، مشيرًا إلى أن نحو 65 إسبانيًا كانوا ضمن الأسطول، وقد وصل بعضهم بالفعل إلى إسرائيل.
كما أكدت وزارة الخارجية البحرينية متابعتها لوضع عدد من المواطنين البحرينيين الذين تم احتجازهم مع آخرين من دول مجلس التعاون، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع أوضاع الأردنيين المتواجدين على متن الأسطول الذي تم اعتراضه في المياه الدولية.
وفي بيان شديد اللهجة، وصف منظمو "أسطول الصمود" اعتراض السفن بأنه "اختطاف غير قانوني" وانتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مطالبين بتدخل فوري من الحكومات والمؤسسات الدولية لتأمين معلومات عن المحتجزين وضمان سلامتهم والإفراج عنهم.
يُذكر أن "أسطول الصمود العالمي"، الذي يضم نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، كان قد أبحر مطلع سبتمبر 2025 في محاولة لكسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.