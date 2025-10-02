دول تعلن احتجاز إسرائيل مواطنين شاركوا في "أسطول الصمود" لكسر حصار غزة

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن عددًا من المواطنين الكويتيين تم احتجازهم أثناء مشاركتهم في الأسطول، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الأمر عن كثب، وتبذل جهودًا حثيثة لضمان سلامتهم والإفراج عنهم. وقال في تصريح لـ"كونا": "الحفاظ على سلامة المواطنين الكويتيين أولوية أساسية، والوزارة لن تدخر جهدًا في هذا الإطار".