"إسرائيل" موّلت أكثر من 600 حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا لتشويه صورة "الأونروا"

وترزح الأخيرة تحت وطأة انتقادات شديدة من قبل "إسرائيل" ودول غربية أخرى ارتأت قطع التمويل عن وكالة تُعتبر شريان الحياة الأساسي بالنسبة للفلسطينيين خصوصًا في غزة، حيث يعتبر أغلبية سكان القطاع من اللاجئين الذين هُجّروا من بيوتهم وأراضيهم على مدى عقود، بدأت منذ قيام دولة "إسرائيل" عام 1948 ووصولًا إلى حرب السادس من يونيو عام 1967.