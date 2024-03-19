"إسرائيل" موّلت أكثر من 600 حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا لتشويه صورة "الأونروا"

كشفت صحيفة "هآرتس" أن مئات الحسابات الوهمية الإسرائيلية قد رأت النور؛ بهدف التأثير على المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، كما تهدف تلك الحسابات إلى حشد التأييد وشيطنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.
وترزح الأخيرة تحت وطأة انتقادات شديدة من قبل "إسرائيل" ودول غربية أخرى ارتأت قطع التمويل عن وكالة تُعتبر شريان الحياة الأساسي بالنسبة للفلسطينيين خصوصًا في غزة، حيث يعتبر أغلبية سكان القطاع من اللاجئين الذين هُجّروا من بيوتهم وأراضيهم على مدى عقود، بدأت منذ قيام دولة "إسرائيل" عام 1948 ووصولًا إلى حرب السادس من يونيو عام 1967.
وتطالب "إسرائيل" بحلّ "الأونروا" حيث اتهمتها بأن لها علاقة بعناصر حركة "حماس" ودورًا في عملية طوفان الأقصى وهو ما تنفيه الوكالة، ولهذا تحرص الدولة العبرية على حشد الدعم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تُعتبر الولايات المتحدة أول الممولين لها.