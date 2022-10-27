تركيا.. القبض على رئيسة نقابة الأطباء التركية بتهمة الإرهاب

قال ممثلو الادعاء العام في تركيا إن الشرطة ألقت القبض على رئيسة نقابة الأطباء التركية، بعد أن دعت إلى فتح تحقيق في مزاعم استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية ضد المسلحين الأكراد.