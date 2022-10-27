تركيا.. القبض على رئيسة نقابة الأطباء التركية بتهمة الإرهاب

قال ممثلو الادعاء العام في تركيا إن الشرطة ألقت القبض على رئيسة نقابة الأطباء التركية، بعد أن دعت إلى فتح تحقيق في مزاعم استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية ضد المسلحين الأكراد.
وقال مكتب المدعي العام إن "شيبنم كورور فنجانجي" محتجزة بتهمة "الدعاية للإرهاب".
ورفضت تركيا المزاعم، التي وردت في وسائل الإعلام المقربة من حزب العمال الكردستاني المحظور، بأن جيشها يستخدم أسلحة كيميائية في عملياته ضد القواعد الخلفية للحزب في شمال العراق.
وقالت السيدة فنجانجي، رئيسة نقابة الأطباء الأتراك، إنها فحصت الفيديوهات التي حملت تلك المزاعم وقالت لوكالة فرانس برس، الأسبوع الماضي، إنها دعت فقط إلى "تحقيق فعال" في الادعاءات.