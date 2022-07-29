التحذير من حقنة هتلر: تؤدي للوفاة

وأردف أشرف عقبة، أن المصاب بالسلالة الجديدة لكورونا قد يؤدي إلى إصابة أكثر من 15 شخصًا عن مخالطتهم، موضحًا أن هناك تراخيًا في التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما تسبب في ارتفاع عدد الإصابات.