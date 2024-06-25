تصريح مروع عن غزة.. مفوض الأونروا: 10 أطفال يفقدون ساقاً أو ساقين يومياً

وتحدّث لازاريني أيضاً عن تقرير نشرته منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية الاثنين يقدر أن ما يصل إلى 21 ألف طفل في عداد المفقودين، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إما لأنهم طُمروا تحت الأنقاض أو أُسروا أو دفنوا في قبور مجهولة، أو فَقدوا الاتصال بأسرهم وأقاربهم.