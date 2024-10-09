إيران ترد على اتهامات بريطانيا وتؤكد: لا أساس لها وعليها مراجعة السياسات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم، رفض بلاده للاتهامات التي وجّهها رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) كين مكالوم، والذي أشار إلى إحباط 20 مخططاً مدعوماً من إيران كان من المحتمل أن يؤدي إلى سقوط قتلى في بريطانيا منذ يناير 2022.
واتهم "مكالوم" إيران بـ "التورط في مؤامرات متتالية" على الأراضي البريطانية، مشيراً إلى زيادة بنسبة 48% في التحقيقات حول التهديدات التي تواجهها المملكة المتحدة في العام الماضي، وأكد أن روسيا وإيران لجأتا إلى مجرمين وتجار مخدرات لتنفيذ "أعمال قذرة".
في المقابل، اعتبر "بقائي" هذه الاتهامات المتكررة على مدى العامين الماضيين بلا أساس، مشيراً إلى أن بريطانيا تستضيف جماعات "إرهابية" تروج للعنف تحت غطاء حرية التعبير، ودعا لندن إلى إعادة النظر في سياساتها "غير البناءة" تجاه إيران ومنطقة غرب آسيا.