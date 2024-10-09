إيران ترد على اتهامات بريطانيا وتؤكد: لا أساس لها وعليها مراجعة السياسات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم، رفض بلاده للاتهامات التي وجّهها رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) كين مكالوم، والذي أشار إلى إحباط 20 مخططاً مدعوماً من إيران كان من المحتمل أن يؤدي إلى سقوط قتلى في بريطانيا منذ يناير 2022.