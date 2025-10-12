الاتحاد الأوروبي يبدأ النشر التدريجي لنظام الحدود الرقمية

وسيتعين على الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنجن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضًا أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل، ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه.