لبنان.. جرحى إثر شجار كبير بين سوريين ولبنانيين والجيش يتدخل

ولجأ عديدٌ من السوريين إلى مكان عملهم وتحصّنوا داخله فيما تجمّع نحو 200 شاب لبناني في الشارع، وأشعلوا النار أمام مدخل المعمل، وأصرّوا على خروج السوريين من المبنى ومن المنطقة.