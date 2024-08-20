قصف "عنيف" متبادل بين إسرائيل وحزب الله ينذر بتطور الجبهة إلى حرب شاملة

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 40 صاروخًا خلال الساعات الأخيرة اجتازت الأراضي اللبنانية وسقطت في شمال إسرائيل، مضيفًا أن طائراته قصفت موقعًا عسكريًا كان ينشط فيه عناصر من حزب الله في منطقة المطمورة جنوبي لبنان.