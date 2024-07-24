طبيب يهودي: قناصة إسرائيل يستهدفون الأطفال عمدًا وما شاهدته في أسبوع يفوق مآسي 30 عامًا

ولفت إلى أن معظم الضحايا الذين شاهدهم كانوا من الأطفال، موضحًا: "لم أرَ مثل هذا من قبل، رأيت أطفالًا محروقين وممزقين بشكل يفوق كل ما رأيته في حياتي".