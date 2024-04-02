مصر.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثالثة ويرسم ملامح العمل الوطني

وتابع إن هذه الملامح تتمثل في أن علاقات مصر الخارجية أولويةٌ مع حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، واستكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتبني استراتيجياتٍ تُعَظّم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، وإصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.