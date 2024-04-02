مصر.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثالثة ويرسم ملامح العمل الوطني

ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خطابًا، في حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة بمجلس النواب المصري، حدد فيها "ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة".
وقال السيسي في مستهل كلمته: إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريًّا وعلميًّا وتكنولوجيًّا وعمرانيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا؛ يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن؛ فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدًا، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات، ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أي شيء آخر.
وأضاف السيسي وفق "روسيا اليوم": استجابة لقيام الشعب بتكليفي بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم؛ فإنني أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وتابع إن هذه الملامح تتمثل في أن علاقات مصر الخارجية أولويةٌ مع حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، واستكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتبني استراتيجياتٍ تُعَظّم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، وإصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.