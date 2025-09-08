بعد عملية القدس.. بن غفير المتطرف يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح

وقال المتطرف بن غفير من موقع الحادث: "لقد كانت هنا عملية من قبل جندي من لواء الحشمونائيم الحريدي، ومن قبل اثنين من الحريديين الذين حصلوا على سلاح في إطار إصلاح الأسلحة"، مضيفًا: "السلاح ينقذ الأرواح، يجب أن نتذكر ذلك. أقول لجميع شعب إسرائيل: اذهبوا وتسلحوا".