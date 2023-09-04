بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل.. ولن نعود إلى اتفاق الحبوب إلا بشروطنا

وقال بوتين عن الهجوم الأوكراني المضاد إنه "فشل"، مضيفاً: "في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط.. سنرى ما سيحصل لاحقاً، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو"، وفق "فرانس برس".