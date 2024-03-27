لبنان قدّم 22 شكوى ضد "إسرائيل" للأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكتوبر

وأوضحت الوزارة في بيان أن لبنان وثّق عبر هذه الشكاوى، خروقات "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحض أعضاء مجلس الأمن مجتمعين على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات "إسرائيل" للسيادة اللبنانية، ومنع نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.