لبنان قدّم 22 شكوى ضد "إسرائيل" للأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكتوبر

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم (الأربعاء) توجيه 22 شكوى ضد "إسرائيل" لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية في أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن لبنان وثّق عبر هذه الشكاوى، خروقات "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحض أعضاء مجلس الأمن مجتمعين على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات "إسرائيل" للسيادة اللبنانية، ومنع نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.
وأضافت أن بعض هذه الشكاوى تضمنت ردود لبنان المفصلة على ادعاءات إسرائيلية تتهم فيها لبنان بخرق القرار 1701.
وبيّنت الوزارة أن لبنان طرح في رسائله إلى مجلس الأمن الدولي، خارطة طريق، وتصورًا لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الأمن 1701.