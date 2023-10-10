الحكومة اليمنية تشترط إفراج ميليشيا الحوثي عن حسابات "الخطوط اليمنية" لتوسيع رحلات الطيران من صنعاء

أكّدت الحكومة اليمنية، استعدادها دعم جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية، لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، وتوسيعها إلى وجهات إضافية، شريطة إفراج ميليشيا الحوثي، حسابات الخطوط الجوية اليمنية.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان، إنها منفتحة مع جهود توسيع الرحلات من مطار صنعاء إلى وجهات إضافية أخرى انطلاقاً من حرصها التام على رفع معاناة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين، التي صنعتها الميليشيا الحوثية، ودأبت على تسييس كافة القضايا الإنسانية والتربح منها، ومن ذلك استخدام حاجة المواطن اليمني إلى الانتقال داخل اليمن وخارجه لتحقيق مكاسب زائفة.
وأضافت في بيان لها، أنه "لتنفيذ هذه المبادرة وضمان استمرارها خدمة لأبناء شعبنا، يجب تنفيذ مطالب شركة الخطوط الجوية اليمنية بدءاً بالإفراج عن حساباتها البنكية، والتوقف عن التدخل في سير أعمالها".