الحكومة اليمنية تشترط إفراج ميليشيا الحوثي عن حسابات "الخطوط اليمنية" لتوسيع رحلات الطيران من صنعاء

وقالت الحكومة اليمنية في بيان، إنها منفتحة مع جهود توسيع الرحلات من مطار صنعاء إلى وجهات إضافية أخرى انطلاقاً من حرصها التام على رفع معاناة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين، التي صنعتها الميليشيا الحوثية، ودأبت على تسييس كافة القضايا الإنسانية والتربح منها، ومن ذلك استخدام حاجة المواطن اليمني إلى الانتقال داخل اليمن وخارجه لتحقيق مكاسب زائفة.