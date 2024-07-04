"الصحة الفلسطينية" تحذر من توقف الخدمات الطبية في مستشفى ناصر جنوب غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن توقف الخدمات الطبية في عدة أقسام داخل مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بسبب نفاد الوقود المشغل لمولد الكهرباء الوحيد داخل المستشفى، مما يشكل خطورة على حياة مئات الجرحى والمرضى داخل أقسام المستشفى، والذي سبق أن دمر الاحتلال كافة مرافقه.
كما حذرت الوزارة من خطورة توقف مولدات الكهرباء في مستشفى ناصر الطبي، وهو المستشفى الرئيس الوحيد المتبقي، الذي يقدم الخدمة للمرضى والجرحى في مدينتي خانيونس ورفح، وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات، لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.
وأوضحت "الصحة الفلسطينية"، أن 32 مستشفى فقد قدرته على تقديم الخدمات الطبية في قطاع غزة، بسبب قصف الاحتلال لها، ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، مبيّنًا أن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع هو المستشفى الوحيد الذي يعمل فوق طاقته، ويتم وضع الجرحى والمرضى في ممرات وساحات المستشفى؛ نظراً لحالة الاكتظاظ الشديدة فيه، بسبب خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن العمل.