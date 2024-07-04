"الصحة الفلسطينية" تحذر من توقف الخدمات الطبية في مستشفى ناصر جنوب غزة

وأوضحت "الصحة الفلسطينية"، أن 32 مستشفى فقد قدرته على تقديم الخدمات الطبية في قطاع غزة، بسبب قصف الاحتلال لها، ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، مبيّنًا أن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع هو المستشفى الوحيد الذي يعمل فوق طاقته، ويتم وضع الجرحى والمرضى في ممرات وساحات المستشفى؛ نظراً لحالة الاكتظاظ الشديدة فيه، بسبب خروج معظم مستشفيات قطاع غزة عن العمل.