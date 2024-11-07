"السعوديون أصدقائي وهم أشخاص رائعون".. هنا مواقف عبّرت عن تقدير "ترامب" للمملكة

في عام 2017، استقبل الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يشغل وقتها منصب ولي ولي العهد السعودي، وهو اللقاء الأول الذي يجمع ترامب بمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ أن تولى مهام الرئاسة في فترته الأولى.