محطته الأخيرة بجولته الشرق أوسطية.. "بلينكن" يصل إلى القاهرة

وصل، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى القاهرة، كمحطة أخيرة في جولته الشرق أوسطية الهادفة إلى وقف اتساع وتمدد الحرب الإسرائيلية على غزة إقليميًا.
وسيجري "بلينكن" الذي قدِم للقاهرة بعد زيارته لـ"إسرائيل" محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، تُعتبر زيارة القاهرة هي المحطة الأخيرة لجولة "بلينكن" في المنطقة، بعدما التقى العاهل الأردني في عمان الأحد، والرئيس الفلسطيني في رام الله الأربعاء.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الفلسطيني تأييد واشنطن "تدابير ملموسة" لإقامة دولة فلسطينية.
وفي "إسرائيل"، حذر "بلينكن" من الكلفة "الباهظة" للحرب التي يدفعها المدنيون في قطاع غزة.
وقال الأربعاء من المنامة: إن عباس "ملتزم" بإصلاح السلطة الفلسطينية كجزء من الخطوات المستقبلية بعد حرب غزة.
ويحاول "بلينكن" خلال هذه الجولة، إيجاد حل سريع للحرب في غزة، مع بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتراجع شعبية الرئيس جو بايدن؛ بسبب دعمه لـ"إسرائيل"، وضغوط شعبية تطالب بوقف إطلاق النار.