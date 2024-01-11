محطته الأخيرة بجولته الشرق أوسطية.. "بلينكن" يصل إلى القاهرة

وصل، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى القاهرة، كمحطة أخيرة في جولته الشرق أوسطية الهادفة إلى وقف اتساع وتمدد الحرب الإسرائيلية على غزة إقليميًا.