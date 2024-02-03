وزير الخارجية الفرنسي يبدأ جولة شرق أوسطية لبحث مرحلة ما بعد حرب غزة

يبدأ وزيرُ الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورنيه"، اليوم "السبت"، جولةً شرق أوسطية تستمرّ حتى الثلاثاء المقبل، وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الجولة التي ستكون الأولى للوزير الجديد في المنطقة ستقوده إلى مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
وأضافت: أن "سيجورنيه" يسعى في جولته إلى العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإقناع الأفرقاء بإعادة فتح الأفق السياسي استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وشدّدت الوزارة على حزم الموقف الفرنسي بالنسبة إلى الظروف التي يجب أن تكون سائدة في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وبيّنت أن مستقبل غزة يندرج في إطار دولة فلسطينية موحّدة يجب أن تمارس فيها سلطةٌ فلسطينيةٌ معادٌ تنشيطُها دورَها.
ولفتت إلى أن فرنسا رفضت، وترفض على الدوام، إقامةَ مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين.