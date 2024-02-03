وزير الخارجية الفرنسي يبدأ جولة شرق أوسطية لبحث مرحلة ما بعد حرب غزة

وأضافت: أن "سيجورنيه" يسعى في جولته إلى العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإقناع الأفرقاء بإعادة فتح الأفق السياسي استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين؛ وفقًا لـ"فرانس برس".