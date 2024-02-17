مجموعة السبع قلقة من خطر التهجير القسري للفلسطينيين في غزة

وأفادت إيطاليا، التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة السبع، في بيان بأن وزراء الخارجية دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ولاسيما معاناة 1.5 مليون مدني، لجؤوا إلى رفح، وفقًا لـ"رويترز".