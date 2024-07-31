وزير الدفاع الأمريكي: نعمل على تهدئة التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؛ اليوم: "إنه لا يرى أن اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط أمر حتمي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة.