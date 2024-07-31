وزير الدفاع الأمريكي: نعمل على تهدئة التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؛ اليوم: "إنه لا يرى أن اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط أمر حتمي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وأكّد وزير الدفاع الأمريكي -في تصريحات خلال زيارته للفلبين، "لا أعتقد أن الحرب أمرٌ لا مفر منه، أنا متمسكٌ بذلك، أعتقد أن هناك دائماً مجالاً وفرصاً أمام الدبلوماسية".
كما أكّد أن الولايات المتحدة ستعمل بلا كلل للتأكّد من أنها تسهم في خفض التوترات ومعالجة الأمور من خلال المسارات الدبلوماسية.
وجاء حديث الوزير أوستن؛ على خلفية التصعيد الحاصل في المنطقة، والهجوم الإسرائيلي الأخير على الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين، إلى جانب استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة.