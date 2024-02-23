"بوتين" سيدفع الثمن.. "بايدن": عقوبات على أفراد مرتبطين بسَجن "نافالني" والحرب

وحذّر "بايدن"، في بيان، من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما سيواصل" ذلك، معلناً مجموعة من العقوبات التي تستهدف أفراداً مرتبطين بسَجن المعارض أليكسي نافالني وبآلة الحرب الروسية، بالإضافة إلى مئات الكيانات التي تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلاً.