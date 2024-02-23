"بوتين" سيدفع الثمن.. "بايدن": عقوبات على أفراد مرتبطين بسَجن "نافالني" والحرب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان الجمعة، فرض حزمة من العقوبات؛ لضمان أن "يدفع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ثمناً أعلى للعدوان (على أوكرانيا) والقمع" في روسيا.
وحذّر "بايدن"، في بيان، من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما سيواصل" ذلك، معلناً مجموعة من العقوبات التي تستهدف أفراداً مرتبطين بسَجن المعارض أليكسي نافالني وبآلة الحرب الروسية، بالإضافة إلى مئات الكيانات التي تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلاً.
وكان "بايدن" توعد بإعلان عقوبات "كبيرة" على روسيا رداً على وفاة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الأسبوع الماضي في السجن.
وكشفت الولايات المتحدة، الخميس، عن اتهامات ضد عدد من رجال الأعمال الأوليغارشيين الروس، قبل يومين من الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير العدل الأمريكي في بيان: إن "وزارة العدل ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بقطع تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي حرب (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ومحاسبة أولئك الذين يواصلون تمكينها".
وأعلن ميريك غارلاند عن عدة إجراءات اتخذتها وزارته "لملاحقة" و"مصادرة أصول" الداعمين الرئيسيين للكرملين والجيش الروسي.
يُذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا حزم عقوبات على موسكو منذ اندلاع الحرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.