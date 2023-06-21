الجزائر.. قرار رئاسي بعزل وزير الاتصال بعد نشر خبر كاذب عن إبعاد سفير الإمارات

أعلنت الرئاسة الجزائرية في وقتٍ متأخرٍ أمس، عبر حسابها في "الفيس بوك"، أن الرئيس عبدالمجيد تبون، عزل وزير الاتصال محمد بوسليماني، من دون ذكر السبب.
وذكر البيان الذي نُشر على غير العادة قرابة منتصف الليل "بعد استشارة الوزير الأول، أنهى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكلّف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة".
وجاءت إقالة وزير الاتصال، بعد نحو ساعة من بث تلفزيون "النهار" الخاص، خبراً مفاده أن السلطات طلبت من السفير الإماراتي مغادرة البلاد، في ظرف 48 ساعة، بذريعة ضبط واعتقال 4 رعايا إماراتيين بشبهة التجسس لفائدة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، ولم تنسب القناة التي يوجد مديرها في السجن بتهمة الفساد، هذا الخبر لأيّ مصدر.
وأصدرت وزارة الخارجية، إثر عزل الوزير بوسليماني، بياناً أكّد فيه المتحدث باسمها، أنه ينفي نفياً قاطعاً ما تم نشره وتداوله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من أخبار كاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري، مشيرةً إلى أن العلاقات الجزائرية الإماراتية متينة وصلبة.