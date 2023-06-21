الجزائر.. قرار رئاسي بعزل وزير الاتصال بعد نشر خبر كاذب عن إبعاد سفير الإمارات

وأصدرت وزارة الخارجية، إثر عزل الوزير بوسليماني، بياناً أكّد فيه المتحدث باسمها، أنه ينفي نفياً قاطعاً ما تم نشره وتداوله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من أخبار كاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري، مشيرةً إلى أن العلاقات الجزائرية الإماراتية متينة وصلبة.