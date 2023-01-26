"بايدن" يلوح بـ"الفيتو" في حال تمرير الجمهوريين لقانون بشأن الاحتياطي الإستراتيجي للبترول

وقبل ثلاثة أيام، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، إن "بايدن" سيستخدم حق النقض الذي يتمتع به الرئيس في الولايات المتحدة ضد مشروع قانون يسعى الجمهوريون إلى تمريره في الكونغرس بشأن الاحتياطي الإستراتيجي للبترول، في حال وافق عليه الكونغرس.