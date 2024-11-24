محاكمة محلية ومذكرات توقيف دولية.. هل تنتهي الحقبة السياسية لـ"نتنياهو"؟

وقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر الخميس الماضي كان بمثابة صدمة للنخبة السياسية الإسرائيلية، إذ يضع نتنياهو في موقف قانوني ودبلوماسي صعب، وقد أتى هذا التطور قبل أسبوعين فقط من موعد شهادته المنتظرة في محاكمة الفساد المحلية التي تلاحقه منذ سنوات، ويزيد هذا الموقف تعقيدًا، حيث إن إدانته في قضية الفساد قد تنهي مسيرته السياسية رسميًا، رغم إنكاره المستمر لجميع التهم الموجهة إليه.