ميشال عون يترك القصر الرئاسي داعيًا إلى النضال للتغلب على المصاعب

مع انتهاء فترة ولايته، غادر الرئيس اللبناني ميشال عون، البالغ من العمر 89 عامًا، قصر الرئاسة في بعبدا، داعيًا إلى النضال في سبيل تخطي صعوبات المرحلة القادمة.