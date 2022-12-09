ملك البحرين يبحث مع رئيس الصين عددًا من القضايا والتطورات

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في إطار مشاركته في القمة الخليجية الصينية المنعقدة في الرياض.