ملك البحرين يبحث مع رئيس الصين عددًا من القضايا والتطورات

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في إطار مشاركته في القمة الخليجية الصينية المنعقدة في الرياض.
وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكّد الجانبان السعي المستمر لتطوير أطر التعاون والاستفادة من التجارب والخبرات وفرص الاستثمار التي يتمتع بها البلدان، بما يعزز مصالحهما المتبادلة.
وأعربا عن تطلُّعهما لأن تسهم القمتان الخليجية الصينية والعربية الصينية في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية مع الصين؛ لتحقيق المنافع المشتركة للجميع.