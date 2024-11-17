جدل بين الجمهوريين والديمقراطيين.. إلغاء وزارة التعليم الأمريكية بين وعود "ترامب" والتحديات التشريعية

ويواجه تنفيذ ذلك تحديات كبيرة على مستوى الكونجرس، الذي يملك صلاحيات تعديل أو إلغاء الهيئات الفيدرالية، وعادة ما يُقاوَم بتخفيضات الميزانية، أو محاولات الإلغاء، بل إنه زاد في بعض الأحيان من حجم التمويل المخصص للوزارة، مثلما أظهرت تحليلات مؤسسة بروكينجز التي بينت أن الكونجرس زاد التمويل للوزارة في 71% من الحالات التي اقترح فيها الرؤساء تخفيض الميزانية.