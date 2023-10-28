أمريكا.. اعتقال 300 متظاهر شاركوا في احتجاج ضد عدوان إسرائيل على غزة

أوقفت شرطة نيويورك مئات الأشخاص خلال مظاهرة نظمتها حركة يهودية احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة؛ بحسب ما أفادت به "فرانس برس" اليوم (السبت).
وأوضحت شرطة نيويورك أنها أوقفت ما لا يقل عن 200 شخص.
من جانبهم، أفاد المنظمون بأن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة غراند سنترال للقطارات.
وأظهرت صور التقطت في المكان، طوابير طويلة من الشباب وقد كُبّلت أيديهم وهم يرتدون قمصانًا قطنية كُتِب عليها "ليس باسمنا" و"وقف إطلاق نار الآن".
ونظمت الاعتصام الكبير مجموعة "جوييش فويس فور بيس- نيويورك سيتي"، التي ذكرت أن آلافًا عدة سدوا القاعة الرئيسية للمحطة، وأنها أكبر عملية عصيان مدني تشهدها مدينة نيويورك في غضون عشرين عامًا.