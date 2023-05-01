مفقودو حرب 15 إبريل بالسودان.. مأساة منسية ومصائر مجهولة وأعداد بلا حصر

وأضاف البصري بأنهم بصدد جمع المعلومات، وحصر الأعداد بشكل دقيق؛ لإصدار قائمة نهائية لمفقودي حرب إبريل بالسودان تمهيدًا لمخاطبة اللجنة الخاصة بالاختفاء القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة؛ إذ تنص الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّع وصادق عليها السودان في فبراير 2021، على أنه "لا توجد أية ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير الاختفاء القسري، حتى وإن كان هناك حرب، أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى".