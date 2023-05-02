بعد وفاة قيادي فلسطيني.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد إطلاق قذائف من قطاع غزة، إثر وفاة قيادي في حركة الجهاد في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يومًا، في أول وفاة لمعتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من 3 عقود.