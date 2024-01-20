من بين الأغصان.. شاهد: "الياسين 105" تشعل آلية إسرائيلية أعقبتها اشتباكات عنيفة

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لاستهداف آلية عسكرية إسرائيلية خلال توغلها شمال قطاع غزة.
ويُظهر المقطع لقطات لخروج المقاتلين من خلف الأغصان الكثيفة، واستهداف آلية إسرائيلية خلال توغلها داخل موقع الجعبري شرق جباليا شمال غزة، ثم أعقب ذلك اشتباكات بالأسلحة النارية والرشاشات من الجانبين.
يُذكر أنه تجددت الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ106 للحرب في مناطق عدة بينها جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وفي شرق خان يونس جنوب غزة.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 195 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 528 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.