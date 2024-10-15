صيحفة: إسرائيل مستعدة لعدم استهداف منشآت نووية ونفطية إيرانية

ولاقت خطة "نتنياهو" المعلنة لاستهداف المواقع العسكرية بدلًا من ذلك، كما فعلت إسرائيل بعد هجوم إيران في أبريل، ترحيبًا في واشنطن، وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لن يدعم الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، وقد كانت أسواق النفط على أهبة الاستعداد لاحتمال شن إسرائيل ضربة ضد حقول النفط الإيرانية.