هل تصمت البنادق؟.. دعوة أممية لوقف صراعات العالم خلال "أولمبياد باريس"

ومن بين المشاركين فريق فلسطيني، الذي لا تتمتع بلاده بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن لديها لجنة أولمبية وطنية رسمية، ويشارك أيضًا رياضيون من روسيا وبيلاروسيا سيتنافسون كمحايدين دون علم أو شعار؛ نتيجة فرض عقوبات على البلدين بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022.