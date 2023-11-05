"أبو مازن" يطالب "بلينكن" بالوقف الفوري للحرب المدمرة بغزة

وتساءل الرئيس الفلسطيني: كيف يُمكن السكوت على مقتل عشرة آلاف فلسطيني منهم أربعة آلاف طفل، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير عشرات آلاف من الوحدات السكنية، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء وخزانات المياه؟!