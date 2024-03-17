"إسرائيل" تقصف موقعين في ريف دمشق

استهدفت ضربات إسرائيلية، اليوم (الأحد)، موقعين على الأقل في ريف دمشق أحدهما مستودع للأسلحة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد في بيان أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعين على الأقل أحدهما شحنة أسلحة داخل قطعة عسكرية لقوات النظام وتستخدمها مليشيا "حزب الله" اللبناني، والآخر قرب الكتيبة الهندسية، وتقعان في المنطقة ذاتها ما بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق.
في السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: عند حوالى الساعة 00:42 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط في المنطقة الجنوبية".
وأضاف المصدر: "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".