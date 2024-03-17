"إسرائيل" تقصف موقعين في ريف دمشق

في السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: عند حوالى الساعة 00:42 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط في المنطقة الجنوبية".