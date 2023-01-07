قتلى وجرحى بين قوات الأمن اليمنية في انفجارَيْن بمحافظة أبين

قُتل وأُصيب 15 عنصراً من قوات الحزام الأمني، من جرّاء انفجارَيْن منفصلَيْن في إحدى البلدات بمحافظة أبين- جنوبي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية، إن 7 جنود قُتلوا وأُصيب 8 آخرون إثر انفجارَيْن منفصلَيْن بعبوات ناسفة في وادي عومران بمديرية مودية شرقي محافظة أبين.
وبحسب المصادر نقلت "سكاي نيوز"، أن أحد الانفجارَيْن استهدف دورية عسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مرت أسفل وادي عومران في مودية أبين، بينما استهدف الانفجار الآخر ناقلة مياه.
وأشارت المصادر، إلى أن بعض الجرحى بحالة حرجة وهو ما يجعل عدد الضحايا مرشحاً للارتفاع.
ولم تُعرف هوية الجهات التي تقف خلف التفجيرَيْن، في الوقت الذي يُرجح أن عناصر تابعة لـ "القاعدة" تقف خلف الهجوم، بالتزامن مع هجمات مماثلة تشهدها المديرية بين الفينة والأخرى زادت حدّتها الأسابيع الماضية.