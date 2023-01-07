قتلى وجرحى بين قوات الأمن اليمنية في انفجارَيْن بمحافظة أبين

ولم تُعرف هوية الجهات التي تقف خلف التفجيرَيْن، في الوقت الذي يُرجح أن عناصر تابعة لـ "القاعدة" تقف خلف الهجوم، بالتزامن مع هجمات مماثلة تشهدها المديرية بين الفينة والأخرى زادت حدّتها الأسابيع الماضية.