فلسطين تتقدم بطلب لعقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

وأوضح "العكلوك" أن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع لبحث الحراك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح، التي تؤوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض "إسرائيل" تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان.