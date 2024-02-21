الكويت وقطر تعربان عن الأسف لاستخدام الفيتو ضدّ وقف إطلاق النار في غزة

أعربت دولة الكويت عن أسفها لاستخدام حق النقض الفيتو، مجدّداً، في مجلس الأمن، أمس؛ للحيلولة دون إصدار قرارٍ مقدمٍ من دولة الجزائر عن المجموعة العربية؛ يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنّه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر.