الكويت وقطر تعربان عن الأسف لاستخدام الفيتو ضدّ وقف إطلاق النار في غزة

أعربت دولة الكويت عن أسفها لاستخدام حق النقض الفيتو، مجدّداً، في مجلس الأمن، أمس؛ للحيلولة دون إصدار قرارٍ مقدمٍ من دولة الجزائر عن المجموعة العربية؛ يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنّه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر.
وجدّدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيانٍ لها، اليوم، موقف دولة الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة لتحذّر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكّدت دولة الكويت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسّد -بشكلٍ مؤسف- حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية؛ مما يستدعي التحرُّك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية في صون الأمن والسلم.
من ناحية ثانية، أعربت دولة قطر عن أسفها العميق لإعاقة مشروع قرار تقدّمت به دولة الجزائر لمجلس الأمن، نيابة عن المجموعة العربية، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم، أن العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرةً تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ولاسيما الأطفال والنساء، كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع.
وشدّدت الوزارة على أن دولة قطر ستواصل جهودها، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلاً عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.