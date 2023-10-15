كتائب القسام تقصف تل أبيب وبلدة ناحل عوز وموقع كيسوفيم بالصواريخ والهاون

وفي التفاصيل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل منذ العملية المباغتة التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.