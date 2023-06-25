بسبب محادثة "الواتس".. السيناتور كروز يحث النواب على النظر في إجراءات عزل بايدن

وقال كروز: "رسالة الواتساب هذه تربط جو بايدن مباشرة بملايين الدولارات القادمة من الصين الشيوعية. الآن من المحتمل أن هتنتر بايدن كان يكذب، من المحتمل أن جو بايدن لم يكن بجانبه. من المحتمل أن جو بايدن لن يلحق أضرارًا بالصينيين إذا لم يدفعوا له ولابنه ملايين الدولارات. هذا ممكن، لكنك تعرف لماذا لا نعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا؟ لأنه -وفقًا للمُبلغ عن المخالفات- لم يحققوا، وتم منعهم من التحقيق، ومُنعوا حتى من طرح السؤال".