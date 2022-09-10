موسكو ترسل تعزيزات إلى خاركيف بعد اختراق حققته القوات الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا؛ ردًّا على خرقٍ حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.
وأعلنت كييف أنها استعادت حوالى ألف كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة؛ ولا سيما مدينة بالاكليا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد؛ حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.
وتابع زيلينسكي في مقطع مصور بث على الشبكات الاجتماعية: "في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف" الحدودية مع روسيا.