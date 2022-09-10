موسكو ترسل تعزيزات إلى خاركيف بعد اختراق حققته القوات الأوكرانية

وتابع زيلينسكي في مقطع مصور بث على الشبكات الاجتماعية: "في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف" الحدودية مع روسيا.