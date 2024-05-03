احتجاجات تتواصل بجامعات فرنسية نصرة لغزة.. والشرطة تنتشر في "السوربون"

وفي سيناريو مشابه للاحتجاجات التي هزّت عدداً من كبريات الجامعات في الولايات المتحدة، نظّم طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة سيانس بو الفرنسية، تحرّكات عديدة؛ احتجاجاً على استمرار الحرب بين "إسرائيل" و"حماس" في غزة والأزمة الإنسانية التي نتجت عنها في القطاع الفلسطيني المحاصر.