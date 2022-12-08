"فاوتشي" يحذر: الصين قد تواجه موجة من العدوى بعد تخفيف سياسة "صفر كوفيد"

حذر "أنتوني فاوتشي" كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي "جو بايدن" من أن تخفيف الصين لسياسة "صفر كوفيد" يضغط على النظام الصحي في البلاد، ويخلق ظروفًا مناسبة لظهور متغيرات جديدة قد تنتشر حول العالم.
وفي تصريحات ألقاها خلال حدث عقدته "فاينانشال تايمز" أمس الأربعاء، حث الدكتور "فاوتشي" بكين على استيراد لقاحات غربية لفيروس "كوفيد-19" والتي تستند إلى تكنولوجيا "آر إن إيه"، التي تعد أكثر فعالية عن الجرعات المصنعة في الصين، من أجل زيادة معدل التطعيم في البلاد وتعزيز المناعة العامة.
وأضاف أن أي موجة كبيرة من العدوى بالفيروس في الصين ستمنح "كوفيد-19" فرصة للتحور إلى متغيرات جديدة، وبمجرد ظهور متغير جديد فإنه يمكن أن يكون له تأثير على بقية العالم.
كما أشار "فاوتشي" إلى أنه لم يكن على اتصال بالمسؤولين الصينيين منذ فترة طويلة، وأن استراتيجية بكين في وقت سابق من الوباء كان بها بعض العيوب لأنها لم تستخدم عمليات الإغلاق لتطعيم المواطنين.