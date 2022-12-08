"فاوتشي" يحذر: الصين قد تواجه موجة من العدوى بعد تخفيف سياسة "صفر كوفيد"

وفي تصريحات ألقاها خلال حدث عقدته "فاينانشال تايمز" أمس الأربعاء، حث الدكتور "فاوتشي" بكين على استيراد لقاحات غربية لفيروس "كوفيد-19" والتي تستند إلى تكنولوجيا "آر إن إيه"، التي تعد أكثر فعالية عن الجرعات المصنعة في الصين، من أجل زيادة معدل التطعيم في البلاد وتعزيز المناعة العامة.