ألمانيا تتعهد باعتقال "نتنياهو" إذا أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرة توقيف بحقه

ومن ناحيته، اعتبر الحاخام أبراهام كوبر، العميد المشارك لمركز سيمون فيزنتال في لوس أنجلوس، أنه "من غير المعقول أن تقوم أي حكومة ألمانية باعتقال رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً للدولة اليهودية بناءً على أكاذيب الدم. بل ينبغي عليها اعتقال جميع المعادين للسامية الذين يهاجمون اليهود في شوارع دولتها. يجب ألا يحدث هذا أبداً، أبداً".