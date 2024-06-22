عشرات الآلاف يحاصرون منزل "نتنياهو".. ومظاهرات ضخمة تطالب بإسقاطه ومحاكمته

وتشهد شعبية رئيس الوزراء الحالي تراجعًا كبيرًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" العبرية علو كعب بيني جانتس منافس "نتنياهو" الأبرز، إذ يرى 41 % من الإسرائيليين أنه الأنسب لقيادة البلاد، في حين يعتقد 34 % فقط أن "نتنياهو" يمتلك الكفاءة لتولي هذا المنصب.