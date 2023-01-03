"صبري": اقتحام "بن غفير" للأقصى مقدمة لما هو أخطر

وقال "صبري": "إن اقتحام بن غفير المسجد الأقصى في ساعة مبكرة من الصباح، بعد تسريبات عن تأجيل الاقتحام، ما هو إلا غدر حتى لا يأخذ المصلون احتياطاتهم"، وفقاً لـ"الأناضول".