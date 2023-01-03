"صبري": اقتحام "بن غفير" للأقصى مقدمة لما هو أخطر

حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم (الثلاثاء) من أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى مقدمة لما هو أخطر.
وقال "صبري": "إن اقتحام بن غفير المسجد الأقصى في ساعة مبكرة من الصباح، بعد تسريبات عن تأجيل الاقتحام، ما هو إلا غدر حتى لا يأخذ المصلون احتياطاتهم"، وفقاً لـ"الأناضول".
وأضاف: "ما جرى هو تمويه وغدر، ولذا فإن علينا ألا نطمئن لأي تصريح يصدر عن هذه الحكومة الإسرائيلية أو أي إجراء يقوم به الاحتلال، علينا أن نكون متيقظين باستمرار".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أمس أن "بن غفير" قرر تأجيل الاقتحام، بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.