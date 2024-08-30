لا بد من حل.. "الاتحاد الأوروبي": اعتداء الحوثيين على "سونيون" قد يسبب كارثة

فمنذ نوفمبر الماضي (2023) بدأ الحوثيون في شنّ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر؛ فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة، وخلال أكثر من 150 هجومًا أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى، وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل، كما هددوا مرارًا بتوسيع هجماتهم نحو المحيط الهندي والبحر المتوسط.